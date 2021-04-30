Crespo, técnico do São Paulo, recebe homenagem no vestiário do Morumbi

O vestiário do Morumbi recebeu uma nova 'decoração' a partir da noite da última quinta-feira. O São Paulo pintou uma célebre frase utilizada pelo técnico Hernán Crespo em uma das paredes do espaço.
ATUAÇÕES: Daniel Alves e Pablo se destacam em vitória do São Paulo sobre o Rentistas
A frase 'donde no llegan las pernas va a llegar el corazón” (aonde não chegam as pernas, vai chegar o coração), agora faz parte do espaço de convivência do elenco com a comissão técnica em dias de jogos.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES O Tricolor registrou a homenagem nas redes sociais. A pintura ficou pronta para a estreia de Crespo na Libertadores dirigindo a equipe, quando venceu o Rentistas (URU), por 2 a 0. Em setembro do ano passado, antes da partida contra o Delfín (EQU), Crespo usou essa frase para comentar a postura da equipe do Defensa y Justicia (ARG), cube em que comandava na época, diante das dificuldades enfrentadas na preparação para aquela partida.