Crespo, técnico do São Paulo, recebe homenagem no vestiário do Morumbi

Crédito: Felipe Espindola/São Paulo

O vestiário do Morumbi recebeu uma nova 'decoração' a partir da noite da última quinta-feira. O São Paulo pintou uma célebre frase utilizada pelo técnico Hernán Crespo em uma das paredes do espaço.

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A frase 'donde no llegan las pernas va a llegar el corazón” (aonde não chegam as pernas, vai chegar o coração), agora faz parte do espaço de convivência do elenco com a comissão técnica em dias de jogos.