Crespo, técnico do São Paulo, é diagnosticado com Covid-19

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O técnico Hernán Crespo, do São Paulo, testou positivo para Covid-19. O argentino, que já havia apresentado sintomas da doença, não viajou com o elenco para a partida contra o Ceará, neste domingo (27), às 20h30, no Castelão.

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Em comunicado, o São Paulo confirmou o teste positivo do treinador, que ficará em isolamento sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Durante esse período, a equipe será comandada pelo auxiliar Juan Branda.