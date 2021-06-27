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Crespo, técnico do São Paulo, é diagnosticado com Covid-19

Argentino apresentou sintomas da doença e não viajou com o elenco para o confronto contra o Ceará, em Fortaleza, neste domingo. Tricolor será treinado por Juan Branda...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 23:42

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 23:42
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico Hernán Crespo, do São Paulo, testou positivo para Covid-19. O argentino, que já havia apresentado sintomas da doença, não viajou com o elenco para a partida contra o Ceará, neste domingo (27), às 20h30, no Castelão.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
Em comunicado, o São Paulo confirmou o teste positivo do treinador, que ficará em isolamento sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Durante esse período, a equipe será comandada pelo auxiliar Juan Branda.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Vale ressaltar que Crespo e todo o elenco do São Paulo viajaram na última semana para tomarem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No começo do mês, Crespo já havia sido afastado apresentando sintomas de gripe, mas os testes realizados pelo treinador naquela ocasião deram negativo.

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