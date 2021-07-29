Crespo, sobre seguidas lesões no São Paulo: 'Jogadores não são robôs'

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

O técnico Hernán Crespo foi taxativo ao falar das muitas lesões sofridas pelos jogadores do São Paulo na temporada. Na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, quem saiu de campo lesionado foi o zagueiro Arboleda. Ao ser perguntado sobre os muitos desfalques no departamento médico, Crespo fez uma analogia para explicar a situação.

- O calendário é muito apertado. A sucessão de jogos... os jogadores não são robôs. Vamos completar um ano sem descanso, falei com eles, haverá um ano e meio sem descanso. Ao mesmo tempo queremos ser competitivos, somos um dos poucos times que estão lutando em três competições diferentes. Temos que continuar - disse, em entrevista coletiva.

ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco

CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASILAlém disso, Crespo admitiu que, por conta do alto número de lesionados, pode até sair de uma competição, devido justamente ao cansaço do elenco.

- Em algum momento vai acontecer que podemos acabar eliminados da Copa do Brasil ou da Libertadores, aí teremos mais tempo para descansar e trabalhar, permitir ao corpo dos atletas descansar um pouco para chegar melhor aos jogos do Brasileirão. Enquanto continuarmos a competir em três frentes, vai ser sempre assim - finalizou.