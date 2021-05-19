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futebol

Crespo, sobre revés do São Paulo na Libertadores: 'Uma derrota injusta'

Treinador argentino analisou o resultado adverso diante do Racing, no Morumbi e mantém confiança em seu trabalho no comando do Tricolor...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 00:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 00:16
Crédito: STAFF Conmebol
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, comentou sobre a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Racing, no Morumbi, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores, que tirou 14 jogos de invencibilidade da equipe.
ATUAÇÕES: Orejuela e Rodrigo Freitas falham, e São Paulo perde para o Racing na Libertadores
Segundo o comandante, o Tricolor mereceu um resultado melhor diante dos argentinos, já que criou diversas oportunidades para marcar, mas acabou desperdiçando as chances do empate e uma possível virada.
VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES! - Acredito que é uma derrota injusta. Jogo muito equilibrado. Eles fizeram o gol e a gente não. Não muda absolutamente tudo o que pensei nos últimos meses - disse Crespo de forma sucinta, na entrevista coletiva após o revés.
Analisando o estilo de jogo da equipe diante do Racing, Crespo trata a atuação como um acidente de percurso e que a derrota serve de aprendizado para as próximas partidas do São Paulo na temporada.
- Muitas vezes tentamos jogar um certo tipo de jogo e não dá certo. Temos que melhorar em muitos aspectos. Penso que a situação de hoje é para aprender. Foi um incidente de percurso. A gente continua no nosso caminho - finalizou.
Agora, o São Paulo encara o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

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