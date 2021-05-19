Crespo, sobre revés do São Paulo na Libertadores: 'Uma derrota injusta'

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O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, comentou sobre a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Racing, no Morumbi, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores, que tirou 14 jogos de invencibilidade da equipe.

ATUAÇÕES: Orejuela e Rodrigo Freitas falham, e São Paulo perde para o Racing na Libertadores

Segundo o comandante, o Tricolor mereceu um resultado melhor diante dos argentinos, já que criou diversas oportunidades para marcar, mas acabou desperdiçando as chances do empate e uma possível virada.

VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES! - Acredito que é uma derrota injusta. Jogo muito equilibrado. Eles fizeram o gol e a gente não. Não muda absolutamente tudo o que pensei nos últimos meses - disse Crespo de forma sucinta, na entrevista coletiva após o revés.

Analisando o estilo de jogo da equipe diante do Racing, Crespo trata a atuação como um acidente de percurso e que a derrota serve de aprendizado para as próximas partidas do São Paulo na temporada.

- Muitas vezes tentamos jogar um certo tipo de jogo e não dá certo. Temos que melhorar em muitos aspectos. Penso que a situação de hoje é para aprender. Foi um incidente de percurso. A gente continua no nosso caminho - finalizou.