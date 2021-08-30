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Crespo, sobre reforços no São Paulo: 'Não quero falar de hipóteses'

Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 contra o Juventude, treinador fugiu de comentários a respeito das chegadas do volante Gabriel Neves e do atacante Calleri...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Após o empate do São Paulo contra o Juventude por 1 a 1, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, foi perguntado sobre as chegadas do meia Gabriel Neves e do atacante Jonathan Calleri. No entanto, o argentino preferiu não falar sobre o mercado da bola e despistou do assunto de reforços no clube do Morumbi.
- Você me conhece, sabe que não falo nunca de mercado. Não quero falar de hipóteses, essa não vai ser exceção. Todas as oportunidades que a diretoria puder encontrar para melhorar o elenco, eu estarei feliz - afirmou.
ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosGabriel Neves, volante que estava no Nacional, já se acertou com o São Paulo e deve assinar contrato nas próximas horas. Mesma situação de Calleri, que retornará ao Tricolor após cinco anos de sua primeira passagem. Ambos serão contratados por empréstimo com opção de compra.

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