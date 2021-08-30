Crespo, sobre reforços no São Paulo: 'Não quero falar de hipóteses'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após o empate do São Paulo contra o Juventude por 1 a 1, o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, foi perguntado sobre as chegadas do meia Gabriel Neves e do atacante Jonathan Calleri. No entanto, o argentino preferiu não falar sobre o mercado da bola e despistou do assunto de reforços no clube do Morumbi.

- Você me conhece, sabe que não falo nunca de mercado. Não quero falar de hipóteses, essa não vai ser exceção. Todas as oportunidades que a diretoria puder encontrar para melhorar o elenco, eu estarei feliz - afirmou.

ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão