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Crespo, sobre jogadores lesionados no São Paulo: 'Não quero assumir riscos'

Treinador argentino comentou sobre as situações do trio Daniel Alves, Luciano e Eder, que são dúvidas para o confronto contra o Mirassol, pela semifinal do Campeonato Paulista...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 12:00
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O são Paulo tem problemas para encarar o Mirassol, neste domingo, às 20h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. Com a intensa maratona de jogos, as lesões são cada vez mais comuns. No departamento médico do Tricolor, neste momento, estão o meia Daniel Alves e os atacantes Eder e Luciano. 
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Após a vitória diante da Ferroviária por 4 a 2, o técnico Hernán Crespo falou sobre a situação do trio lesionado. Segundo o comandante, é cedo para saber se eles vão para o jogo no domingo. 
VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! - Para falar de lesionados, precisamos de tempo. Não quero assumir riscos com Luciano, Dani e Eder. Vou falar com o doutor e tomaremos uma decisão em poucas horas – disse Crespo.
Dani e Luciano têm as situações mais encaminhadas para o retorno. O camisa dez correu em volta do gramado e segundo o preparador físico da Seleção Brasileira, Fábio Mahseredjian, ele poderá voltar a jogar na próxima semana. Dani foi convocado para a seleção que disputará Eliminatórias.
Já Luciano participou do aquecimento no treino da última quinta-feira e segue em recuperação. Eder parece estar mais distante. O atacante fez apenas trabalhos no REFFIS durante a semana e não apareceu no campo.

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