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Crespo, sobre derrota do São Paulo: 'Um resultado difícil de digerir'

Técnico do Tricolor analisou a partida da equipe no Maracanã, afirmou que clube passa por uma reformulação e projetou melhora nas próximas partidas no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 19:29
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, analisou a goleada sofrida de virada para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã. Para o treinador, isso faz parte de um processo de reconstrução da equipe, que pode ir para a zona de rebaixamento caso o Sport ao menos empate com o Ceará. - Estamos fazendo um caminho difícil de reconstrução do São Paulo. Estamos fazendo coisas importantes e coisas que talvez não aconteçam como a gente queria. Foi um resultado difícil de digerir. Ainda acho que até os 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo fez um ótimo jogo, mas tudo aconteceu rapidamente. Teremos ainda chances de sair dessa situação incômoda - afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Crespo também falou sobre priorizar as competições com o calendário apertado. Além do Campeonato Brasileiro, o Tricolor está disputando a Copa do Brasil e a Libertadores.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o Flamengo- Queremos respeitar todas as competições. Sabemos que temos um elenco que pode fazer isso. Infelizmente, não temos conseguido os resultados e sabemos das dificuldades. Já expliquei em outras coletivas que estamos com uma equipe em construção e é difícil repetir os 11 por diversos motivos. Mas vamos continuar a lutar - finalizou.
O São Paulo entra em campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Vasco, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

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