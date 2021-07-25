Crespo, sobre derrota do São Paulo: 'Um resultado difícil de digerir'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, analisou a goleada sofrida de virada para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã. Para o treinador, isso faz parte de um processo de reconstrução da equipe, que pode ir para a zona de rebaixamento caso o Sport ao menos empate com o Ceará. - Estamos fazendo um caminho difícil de reconstrução do São Paulo. Estamos fazendo coisas importantes e coisas que talvez não aconteçam como a gente queria. Foi um resultado difícil de digerir. Ainda acho que até os 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo fez um ótimo jogo, mas tudo aconteceu rapidamente. Teremos ainda chances de sair dessa situação incômoda - afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Crespo também falou sobre priorizar as competições com o calendário apertado. Além do Campeonato Brasileiro, o Tricolor está disputando a Copa do Brasil e a Libertadores.
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ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o Flamengo- Queremos respeitar todas as competições. Sabemos que temos um elenco que pode fazer isso. Infelizmente, não temos conseguido os resultados e sabemos das dificuldades. Já expliquei em outras coletivas que estamos com uma equipe em construção e é difícil repetir os 11 por diversos motivos. Mas vamos continuar a lutar - finalizou.
O São Paulo entra em campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Vasco, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.