Crespo, sobre derrota do São Paulo: 'Um resultado difícil de digerir'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, analisou a goleada sofrida de virada para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã. Para o treinador, isso faz parte de um processo de reconstrução da equipe, que pode ir para a zona de rebaixamento caso o Sport ao menos empate com o Ceará. - Estamos fazendo um caminho difícil de reconstrução do São Paulo. Estamos fazendo coisas importantes e coisas que talvez não aconteçam como a gente queria. Foi um resultado difícil de digerir. Ainda acho que até os 25 minutos do segundo tempo, o São Paulo fez um ótimo jogo, mas tudo aconteceu rapidamente. Teremos ainda chances de sair dessa situação incômoda - afirmou o treinador em entrevista coletiva.