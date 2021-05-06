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futebol

Crespo se diz preocupado com o calendário e faz apelo para a FPF

Treinador do São Paulo disse que a federação deve pensar mais nos seus representantes em outras competições, os clubes, e como o calendário afeta o rendimento dessas equipes...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 23:26

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 23:26

Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Após o empate de quarta-feira (5), por 0 a 0, contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores, o treinador Hernán Crespo falou sobre o calendário apertado que tem pela frente.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
No jogo contra a equipe argentina, o Tricolor mostrou um desempenho abaixo da média daquilo que vem sendo apresentado nas últimas partidas.
Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador foi questionado sobre o impacto do calendário intenso como um dos motivos para o menor rendimento da equipe.
O treinador se mostrou preocupado e apontou para a próxima semana, com jogos importantes em curtos intervalos de tempo.
- Muito preocupado com o calendário, muito. Neste momento, devemos jogar, na próxima semana, a Copa Libertadores e as quarta de final (Paulistão), em menos de 48 horas - comentou o argentino
Em sua resposta, Crespo fez questão de afirmar que o São Paulo representa os organizadores dos campeonatos nacionais em competições como a Libertadores, logo, estes deveriam tomar medidas que ajudassem as equipes a apresentarem um futebol melhor nos torneios continentais.
- Representamos a federação paulista, representamos a federação brasileira. Isso que deve pensar a Federação Paulista quanto ao calendário, para ajudar. Seria realmente importante se a federação começasse a pensar em seus representantes, em um de seus representantes na Copa Libertadores - pediu Crespo.
No jogo contra o Racing, Luciano e Daniel Alves deixaram o campo com lesões.Obedecendo ao calendário, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (9), para enfrentar o Mirassol, fora de casa, no Estádio Campos Maia, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.
Após dois empates seguidos, a equipe espera voltar a vencer, mesmo já estando classificada para a próxima fase da competição.

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