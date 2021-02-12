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Crespo resolve pendências e é o novo técnico do São Paulo; anúncio deve acontecer ainda nesta sexta-feira

Ex-atacante acertou com o Tricolor para ser o comandante da equipe nesta temporada. Técnico chega com estilo parecido com Fernando Diniz e com o título da Sula no currículo...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 14:11

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 14:11

Crédito: Divulgação/Defensa
O técnico Hernán Crespo acertou os últimos detalhes para ser o novo treinador do São Paulo. O anúncio deve acontecer ainda nesta sexta-feira. O argentino de 45 anos estava no Defensa y Justicia-ARG, onde se despediu no começo deste mês. Ele assinou contrato válido por duas temporadas. A informação foi divulgada incialmente pela 'ESPN' e confirmada pelo LANCE!.
São Paulo anunciou Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor
O argentino tinha, além da proposta do São Paulo, uma oferta da seleção chilena e chegou a negociar com o Santos, o que atrasou as conversas com o Tricolor.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOA questão financeira foi ressaltada nas reuniões da cúpula são-paulina com o técnico. Um ponto importante para Crespo se tornar o favorito para comandar o São Paulo foi a sua baixa pedida salarial, bem menor que os portugueses Marco Silva e Pedro Martins, outros alvos da diretoria nas reuniões.
Além de Crespo, chegam ao São Paulo mais cinco integrantes de sua equipe: o auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan. Todo esse pacote deve custar ao São Paulo cerca de R$ 1 milhão por mês. Ex-atacante com passagem pela seleção argentina, Crespo começou sua carreira de treinador em 2015, no Modena, da Segunda Divisão italiana. Em 2018, ele assumiu o comando do Banfield, de seu país, e em janeiro de 2020 chegou ao Defensa y Justicia.
No clube argentino, fez o seu melhor trabalho. Terminou a Libertadores em terceiro lugar no Grupo G, o mesmo do Santos. Com a eliminação, se classificou para a Sul-Americana, onde foi campeão da competição vencendo o Lanús na final do torneio continental.
Em toda a sua carreira, tem 116 jogos como treinador, com 42 vitorias, 28 empates e 46 derrotas, totalizando 44% de aproveitamento.

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