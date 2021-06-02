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Crespo reclama de gramado em derrota do São Paulo, mas afirma: 'Faltam 90 minutos no Morumbi'

Técnico do Tricolor analisou a derrota sofrida para o 4 de Julho, fora de casa. Argentino destaca gramado ruim, mas acredita em triunfo do São Paulo no jogo da volta...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 02:00

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, analisou a derrota do Tricolor para o 4 de Julho-PI por 3 a 2, em Teresina, pela Copa do Brasil. Mesmo depois de virar a partida, o São Paulo permitiu uma nova virada e saiu derrotado.
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Crespo ressaltou a qualidade ruim do gramado no Albertão, mas afirmou que o São Paulo precisa superar as adversidades para se dar bem nas partidas.
TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui - O gramado não era espetacular. São situações particulares que tem a ver com o gramado, um campo difícil. Mas creio que o time precisa ter adaptações às situações adversas. Independente disso, continuo pensando que não acabou. O São Paulo deve ser superior - disse o treinador em entrevista coletiva.
Ainda sobre a derrota, Crespo afirmou que tem mais 90 minutos a serem jogados no Morumbi e acredita em uma recuperação. - Ter a serenidade de que se perdeu os 90 minutos, mas faltam outros 90 no Morumbi. O 4 de Julho jogou um bom jogo, infelizmente o árbitro no segundo gol não viu o impedimento. Independente disso, teremos a possibilidade de jogar no Morumbi e fazer a diferença. Claro que ninguém gosta de perder e errar, mas que acontece e que tudo ainda está muito aberto - finalizou.
O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (8), às 19h, no Morumbi. Um empate classifica a equipe piauiense. Se o Tricolor vencer por um gol de diferença leva a partida aos pênaltis.

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