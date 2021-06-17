Crespo reclama de arbitragem em jogo do São Paulo: 'Desejo respeito de quem vem ao Morumbi'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo empatou com a Chapecoense por 1 a 1, no Morumbi, com uma arbitragem polêmica de Dyorgines Jose Padovani de Andrade, que expulsou o volante Rodrigo Nestor, ainda na primeira etapa.

ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense

Pelo lance, o técnico argentino Hernán Crespo não poupou críticas ao juiz e exigiu respeito de quem apite o jogo no Morumbi.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Acho que em todas as profissões existem as categorias: atletas, treinadores e árbitros. Mas acredito que não posso vir ao São Paulo fazer experiência. Eu percorri um longo caminho para chegar aqui. Eu desejo respeito de quem venha ao Morumbi – disse o técnico em entrevista coletiva.

Crespo também disse que os árbitros não 'podem fazer experiência' no Morumbi. - Acredito que não pode vir a São Paulo e fazer experiência. Desejo e respeito pelo São Paulo. Tem que vir gente com experiência ao Morumbi. Desejo que as pessoas tenham experiência para estar aqui. Hoje, isso não aconteceu - finalizou.