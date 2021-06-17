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Crespo reclama de arbitragem em jogo do São Paulo: 'Desejo respeito de quem vem ao Morumbi'

Técnico do Tricolor não poupou arbitragem polêmica no empate contra a Chapecoense...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 22:26

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 22:26

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo empatou com a Chapecoense por 1 a 1, no Morumbi, com uma arbitragem polêmica de Dyorgines Jose Padovani de Andrade, que expulsou o volante Rodrigo Nestor, ainda na primeira etapa.
ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense
Pelo lance, o técnico argentino Hernán Crespo não poupou críticas ao juiz e exigiu respeito de quem apite o jogo no Morumbi.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - Acho que em todas as profissões existem as categorias: atletas, treinadores e árbitros. Mas acredito que não posso vir ao São Paulo fazer experiência. Eu percorri um longo caminho para chegar aqui. Eu desejo respeito de quem venha ao Morumbi – disse o técnico em entrevista coletiva.
Crespo também disse que os árbitros não 'podem fazer experiência' no Morumbi. - Acredito que não pode vir a São Paulo e fazer experiência. Desejo e respeito pelo São Paulo. Tem que vir gente com experiência ao Morumbi. Desejo que as pessoas tenham experiência para estar aqui. Hoje, isso não aconteceu - finalizou.
Sem vencer no Brasileirão após quatro jogos, o São Paulo volta a jogar domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, contra o Santos.

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