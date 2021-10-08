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futebol

Crespo rechaça pressão no São Paulo: 'Foi uma semana normal'

Treinador do Tricolor negou se sentir pressionado no cargo antes do empate contra o Santos, no Morumbi...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:41

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 11:41
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, negou uma pressão em seu trabalho antes do empate contra o Santos, por 1 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da igualdade, a boa atuação do Tricolor deu sobrevida ao argentino no comando da equipe. - Foi uma semana normal no São Paulo. Todos os dias temos problemas, tentamos resolver os problemas, olhar pra frente, melhorar. Estamos em um ano de transição, se vão construindo coisas dia a dia. Todos sabemos onde estamos, onde estava o São Paulo quando eu cheguei e onde queremos chegar. Estamos alinhados com tudo o que estamos fazendo e trabalhando para termos um futuro seguramente melhor - disse Crespo, em entrevista coletiva.
Para a partida, Crespo colocou um time mais ofensivo, com Luciano, Rigoni, Marquinhos e Calleri, quatro atacantes, além de colocar o meia Igor Gomes n lateral direita.

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