Crespo rechaça pressão no São Paulo: 'Foi uma semana normal'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, negou uma pressão em seu trabalho antes do empate contra o Santos, por 1 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da igualdade, a boa atuação do Tricolor deu sobrevida ao argentino no comando da equipe. - Foi uma semana normal no São Paulo. Todos os dias temos problemas, tentamos resolver os problemas, olhar pra frente, melhorar. Estamos em um ano de transição, se vão construindo coisas dia a dia. Todos sabemos onde estamos, onde estava o São Paulo quando eu cheguei e onde queremos chegar. Estamos alinhados com tudo o que estamos fazendo e trabalhando para termos um futuro seguramente melhor - disse Crespo, em entrevista coletiva.