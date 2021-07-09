Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crespo recebe visita de suas filhas durante treino do São Paulo no CT da Barra Funda
futebol

Crespo recebe visita de suas filhas durante treino do São Paulo no CT da Barra Funda

Filhas do treinador do São Paulo moram na Itália e já marcaram episódio de muita emoção para o técnico argentino...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 15:54
Crédito: Reprodução/ Instagram @hernancrespo
O treino do São Paulo desta sexta-feira (9) foi marcado por três presenças muito ilustres. As filhas do treinador Hernán Crespo visitaram o trabalho de seu pai, no CT da Barra Funda e conheceram o centro de treinamentos do São Paulo ao lado do pai, que se mostrou muito feliz.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Crespo tem uma relação com suas filhas que lhe causa muita emoção. Ao todo, o treinador é pai de três mulheres, Nicole (16), Sofía (14) e Martina (5), filhas da modelo italiana Alessia Rossi, ex-esposa do argentino, que se divorciou em 2019. Por isso, as filhas moram com a mãe, na Itália e veem pouco o pai.
O último encontro do técnico com suas filhas foi no dia 23 de janeiro de 2021, na final da Sul-Americana, quando as três foram a Córdoba ver o pai ser campeão pelo Defensa y Justicia. O episódio ficou marcado pelo treinador chorar de muita emoção, pois não as via há um ano.
- Fazia um ano que eu não as encontrava. É parte da vida. Elas precisam viajar e ter os próprios vínculos. Sempre quis que elas soubessem que o mundo não é o vizinho. É claro que a pandemia colocou muitas dúvidas na cabeça de todos, eu não sabia quando iria encontrá-las, e agora estamos aqui. É um orgulho enorme que elas tenham visto a melhor partida da história do Defensa - afirmou o treinador em entrevista à Fox Sports.
Com a nova visita, dessa vez no Brasil e com Crespo no comando do São Paulo, o treinador fez questão de registrar o momento e publicou uma foto ao lado da caçula, Martina. Na publicação, o argentino se mostrou muito feliz.
- Divido com vocês a felicidade que sinto com a visita das minhas filhas. Essa é a Martina, feliz por conhecer o CT da Barra Funda! Compartilho com elas o espírito do São Paulo FC - escreveu Crespo em seu Instagram.Crespo, porém, tem uma missão pela frente, para a qual voltou seus focos durante o treinamento. O São Paulo enfrenta o Bahia neste sábado (10), às 19h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.
Este é o último jogo da equipe antes de entrar em campo pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, da Argentina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados