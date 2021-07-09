Crespo recebe visita de suas filhas durante treino do São Paulo no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/ Instagram @hernancrespo

O treino do São Paulo desta sexta-feira (9) foi marcado por três presenças muito ilustres. As filhas do treinador Hernán Crespo visitaram o trabalho de seu pai, no CT da Barra Funda e conheceram o centro de treinamentos do São Paulo ao lado do pai, que se mostrou muito feliz.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Crespo tem uma relação com suas filhas que lhe causa muita emoção. Ao todo, o treinador é pai de três mulheres, Nicole (16), Sofía (14) e Martina (5), filhas da modelo italiana Alessia Rossi, ex-esposa do argentino, que se divorciou em 2019. Por isso, as filhas moram com a mãe, na Itália e veem pouco o pai.

O último encontro do técnico com suas filhas foi no dia 23 de janeiro de 2021, na final da Sul-Americana, quando as três foram a Córdoba ver o pai ser campeão pelo Defensa y Justicia. O episódio ficou marcado pelo treinador chorar de muita emoção, pois não as via há um ano.

- Fazia um ano que eu não as encontrava. É parte da vida. Elas precisam viajar e ter os próprios vínculos. Sempre quis que elas soubessem que o mundo não é o vizinho. É claro que a pandemia colocou muitas dúvidas na cabeça de todos, eu não sabia quando iria encontrá-las, e agora estamos aqui. É um orgulho enorme que elas tenham visto a melhor partida da história do Defensa - afirmou o treinador em entrevista à Fox Sports.

Com a nova visita, dessa vez no Brasil e com Crespo no comando do São Paulo, o treinador fez questão de registrar o momento e publicou uma foto ao lado da caçula, Martina. Na publicação, o argentino se mostrou muito feliz.

- Divido com vocês a felicidade que sinto com a visita das minhas filhas. Essa é a Martina, feliz por conhecer o CT da Barra Funda! Compartilho com elas o espírito do São Paulo FC - escreveu Crespo em seu Instagram.Crespo, porém, tem uma missão pela frente, para a qual voltou seus focos durante o treinamento. O São Paulo enfrenta o Bahia neste sábado (10), às 19h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.