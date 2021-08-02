Crespo parabeniza jogadores do São Paulo por atuação no Choque-Rei

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, fez questão de parabenizar os jogadores do Tricolor após o empate contra o Palmeiras, por 0 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Em postagem nas redes sociais, o treinador argentino deu os parabéns aos seus comandados e ressaltou o foco da equipe nos próximos compromissos na temporada. Além disso, ele evitou críticas ao VAR, que anulou um gol do São Paulo no final da partida, além de voltar atrás na marcação de um pênalti.

- Jogamos uma grande partida ontem à noite. Parabenizo os jogadores e todo o grupo. Apesar das eventualidades, seguiremos focados no nosso trabalho e ideais - escreveu o treinador.