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futebol

Crespo parabeniza jogadores do São Paulo por atuação no Choque-Rei

Treinador fez um post nas redes sociais dando os parabéns aos jogadores do Tricolor no empate por 0 a 0 em clássico contra o Palmeiras. Argentino evitou críticas ao VAR...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, fez questão de parabenizar os jogadores do Tricolor após o empate contra o Palmeiras, por 0 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Em postagem nas redes sociais, o treinador argentino deu os parabéns aos seus comandados e ressaltou o foco da equipe nos próximos compromissos na temporada. Além disso, ele evitou críticas ao VAR, que anulou um gol do São Paulo no final da partida, além de voltar atrás na marcação de um pênalti.
- Jogamos uma grande partida ontem à noite. Parabenizo os jogadores e todo o grupo. Apesar das eventualidades, seguiremos focados no nosso trabalho e ideais - escreveu o treinador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Agora, o São Paulo vira a chave para as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, às 21h30, nesta quarta-feira (04). O Tricolor venceu a ida por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença que avança. Se for derrotado por dois gols, o jogo vai aos pênaltis. Uma vitória Cruzmaltina por três ou mais gols de diferença elimina o clube do Morumbi.

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