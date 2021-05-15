Crespo mostra preocupação com parte física do São Paulo: 'O rival tem 48 horas a mais de descanso'

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Após a vitória do São Paulo por 4 a 2, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Hernán Crespo demonstrou preocupação com a forma física dos jogadores do Tricolor. Isso se explica pela intensa maratona de jogos da equipe.

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Segundo o treinador argentino, a preocupação se dá inclusive pela situação do Mirassol, adversário das semifinais do Campeonato Paulista, que jogaram na última quarta-feira, enquanto o São Paulo jogou nesta sexta.

VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! – Vamos ver como os jogadores terminaram este jogo. Sinceramente, vamos enfrentar um rival que tem 48 horas a mais de descanso. A gente conquistou em campo a possibilidade de ter uma vantagem esportiva, mas estamos chegando em uma semifinal contra um adversário com 48 horas a mais de descanso que nós - disse o treinador em entrevista coletiva.

Um planejamento detalhado vem sendo feito pela comissão técnica do Tricolor. Na quarta-feira, no duelo contra o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores, os titulares foram poupados, assim como no empate contra o próprio Mirassol na semana passada.