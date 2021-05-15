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Crespo mostra preocupação com parte física do São Paulo: 'O rival tem 48 horas a mais de descanso'

Treinador argentino não confirma titulares na semifinal contra o Mirassol, no próximo domingo devido a intensa maratona de jogos e possível risco de lesões...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 00:51

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 00:51

Crédito: Divulgação
Após a vitória do São Paulo por 4 a 2, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Hernán Crespo demonstrou preocupação com a forma física dos jogadores do Tricolor. Isso se explica pela intensa maratona de jogos da equipe.
ATUAÇÕES: Benítez brilha, e Igor Vinícius e Gabriel Sara se destacam em classificação do São Paulo
Segundo o treinador argentino, a preocupação se dá inclusive pela situação do Mirassol, adversário das semifinais do Campeonato Paulista, que jogaram na última quarta-feira, enquanto o São Paulo jogou nesta sexta.
VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! – Vamos ver como os jogadores terminaram este jogo. Sinceramente, vamos enfrentar um rival que tem 48 horas a mais de descanso. A gente conquistou em campo a possibilidade de ter uma vantagem esportiva, mas estamos chegando em uma semifinal contra um adversário com 48 horas a mais de descanso que nós - disse o treinador em entrevista coletiva.
Um planejamento detalhado vem sendo feito pela comissão técnica do Tricolor. Na quarta-feira, no duelo contra o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores, os titulares foram poupados, assim como no empate contra o próprio Mirassol na semana passada.
Para o duelo contra o Mirassol, o São Paulo ainda vive a indefinição sobre os retornos de Daniel Alves, Luciano e Eder, lesionados com dores musculares. As equipe se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Morumbi.

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