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Crespo minimiza começo ruim do São Paulo no Brasileirão: 'Maratona, não corrida de 100 metros'

Técnico argentino fez uma analogia para o mal começo do Tricolor na competição, com apenas um ponto em três jogos disputados até o momento...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 19:42

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 19:42

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo perdeu de 1 a 0 para o Atlético-MG no Mineirão, e chegou a terceira rodada sem vencer no Brasileiro. A equipe tem apenas um ponto conquistado até aqui e começou mal o torneio.
ATUAÇÕES: Sem poder de reação, São Paulo vai mal e perde mais uma no Brasileiro
No entanto, para o técnico do Tricolor, Hernán Crespo, a equipe ainda tem tempo para a recuperação. O comandante fez uma analogia para ilustrar o começo do clube do Morumbi.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - O Brasileirão é difícil, mas é uma maratona, e não uma corrida de 100 metros. Então, temos tempo. Sabemos que perdemos pontos nestas três primeiras rodadas, mas temos tempo para nos recuperarmos – disse o treinador.
Crespo também falou sobre a adaptação do São Paulo em diversas circunstâncias de jogo. Para ele, não é uma coisa que preocupa no momento.
– Não estou preocupado, porque seguramente a gente se ocupa de sempre melhorar. Queremos ver um São Paulo melhor, mas os rivais jogam e as situações são diferentes. Precisamos nos adaptar melhor – finalizou.
O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta a Chapecoense, às 19h, no Morumbi.

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