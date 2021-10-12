Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crespo mantém Orejuela nos planos do São Paulo: 'Espero que eu possa relacioná-lo para quinta'
futebol

Crespo mantém Orejuela nos planos do São Paulo: 'Espero que eu possa relacioná-lo para quinta'

Lateral-direito está há mais de dois meses longe dos gramados, o que causou reclamações do seu empresário. No entanto, treinador planeja colombiano diante do Ceará...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2021 às 14:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:00

Crédito: C2 Sports
No empate sem gols contra o Cuiabá, chamou atenção no São Paulo a ausência do lateral-direito Orejuela, que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e vinha aprimorando a forma física. Questionado sobre a falta de Orejuela entre os relacionados, o técnico Hernán Crespo disse que o jogador ainda estava em processo de recuperação e pretende contar com o jogador nesta quinta-feira (14), quando o São Paulo recebe o Ceará, no Morumbi.
- (Não foi relacionado) Porque não estava à disposição. Ele começou a treinar, treinou dois ou três dias. Acho e espero que eu possa relacioná-lo para quinta - resumiu o treinador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O lateral não joga desde o dia 7 de agosto, quando entrou aos 40 minutos do segundo tempo em confronto com o Athletico-PR, fora de casa, pelo Brasileirão, na vitória por 2 a 1. Nesta temporada, foram somente oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.
A ausência do jogador vem causando mais estranheza pelo fato de que Crespo está tendo que improvisar o meia Igor Gomes na lateral direita, já que Igor Vinícius e Galeano estão lesionados e Daniel Alves rescindiu o contrato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados