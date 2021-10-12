Crespo mantém Orejuela nos planos do São Paulo: 'Espero que eu possa relacioná-lo para quinta'

Crédito: C2 Sports

No empate sem gols contra o Cuiabá, chamou atenção no São Paulo a ausência do lateral-direito Orejuela, que se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e vinha aprimorando a forma física. Questionado sobre a falta de Orejuela entre os relacionados, o técnico Hernán Crespo disse que o jogador ainda estava em processo de recuperação e pretende contar com o jogador nesta quinta-feira (14), quando o São Paulo recebe o Ceará, no Morumbi.

- (Não foi relacionado) Porque não estava à disposição. Ele começou a treinar, treinou dois ou três dias. Acho e espero que eu possa relacioná-lo para quinta - resumiu o treinador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O lateral não joga desde o dia 7 de agosto, quando entrou aos 40 minutos do segundo tempo em confronto com o Athletico-PR, fora de casa, pelo Brasileirão, na vitória por 2 a 1. Nesta temporada, foram somente oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.