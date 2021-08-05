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futebol

Crespo lamenta nova lesão de William no São Paulo: 'Sabemos a pessoa que ele é'

Treinador do Tricolor comentou sobre a situação clínica do volante, que jogou por 17 minutos e sentiu novamente uma lesão no joelho direito...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 14:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Nem tudo foram boas notícias na vitória do São Paulo sobre o Vasco por 2 a 1, que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque aos 17 minutos do segundo tempo, o volante William voltou a sentir uma lesão no joelho direito e saiu de campo chorando. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Hernán Crespo lamentou a nova lesão do jogador e exaltou o camisa 17.
- Não sabemos a gravidade da lesão, mas sabemos que pessoa é William. Sabemos o que significa para a gente ter William no grupo, tudo o que faz a cada dia, como trabalha, mas ele não é exceção, todos são assim. Quando acontece algo ao atleta, é difícil, mas não temos outra opção a não ser acompanhá-lo na recuperação - afirmou.
GALERIAAgora é Choque-Rei na Libertadores! Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história
CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILWilliam não entrava em campo desde o dia 1 de junho, contra o 4 de JUlho-PI, por conta de um trauma no joelho direito. Crespo colocou o jogador no intervalo diante do Vasco, mas após 17 minutos, ele sentiu novamente a lesão e saiu de campo chorando, precisando ser consolado pelos companheiros.
Agora, o volante deve ser avaliado pelo departamento médico são-paulino novamente. O elenco trabalhará no CT do Fluminense nesses próximos dias antes de viajar para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR, no sábado, na Arena da Baixada.
Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, onde encara o Athletico-PR, às 18h, no sábado (07), pela 15ª rodada. O Tricolor é o 17º colocado, com 12 pontos conquistados.

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