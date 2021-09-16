Crespo lamenta eliminação do São Paulo: 'Não jogamos bem'

O técnico Hernán Crespo adotou um tom de lamentação na coletiva de imprensa após a derrota do São Paulo por 3 a 1 para o Fortaleza, que culminou na eliminação do Tricolor na Copa do Brasil. O argentino reconheceu a má atuação do time, que não conseguiu crias grandes jogadas de perigo e foi dominado pelo adversário.
- Fazer análises é muito difícil. Não jogamos bem apesar do grande esforço dos atletas. Não jogamos bem. Ficar fora da Copa do Brasil e da Libertadores é muito duro, porque queremos competir ao máximo - disse Crespo.
O treinador também afirmou ter confiança no elenco e relembrou a conquista do Campeonato Paulista no começo da temporada.
- Acredito nesse elenco. Vamos fazer todos juntos, fechados. Com os mesmos atletas. Há três, quatro meses atrás, conquistaram um Paulistão incrível. Acredito que esse elenco tem força para construir um futuro melhor. Acreditar até o final - finalizou.
Com a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo agora foca na recuperação no Brasileiro, já que está na 16ª colocação, com apenas 22 pontos. O time volta a campo no domingo (19), quando enfrenta o Atlético-GO, às 16h, no Morumbi.