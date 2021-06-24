Crespo lamenta começo ruim do São Paulo no Brasileiro: 'A situação não é fácil'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O técnico Hernán Crespo analisou o empate do São Paulo por 2 a 2 contra o Cuiabá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente, levou a virada, mas empatou com Gabriel Sara.

ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá

Em entrevista coletiva, o argentino falou sobre o mau começo do clube do Morumbi na competição, com apenas três pontos em seis jogos disputados, sem vencer ainda no torneio.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - A situação não é fácil. O começo não é o melhor e sabemos. Não merecemos estar aí. Vamos continuar a trabalhar. O elenco pode obter resultados melhores, sem dúvidas. Continuar a trabalhar e insistir - falou o treinador.

Crespo relembrou a conquista do Campeonato Paulista e falou também sobre o que a equipe precisa para reagir no Brasileirão.

- Não quero esquecer, mas nos últimos 15 anos, o São Paulo chegou duas vezes à final do Paulista e ganhou uma. No Brasileiro, não merecemos a situação que estamos, mas vamos trabalhar para melhorar a situação em que nos encontramos - finalizou.