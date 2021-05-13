Crespo isenta diretoria sobre decisão de poupar titulares do São Paulo

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O São Paulo empatou com o Rentistas, no Uruguai, por 1 a 1, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Jogando com a equipe reserva, o Tricolor teve bom desempenho e só não saiu com a vitória pela grande atuação do goleiro Rossi.

ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas

Após a partida, o técnico Hernán Crespo comentou sobre a decisão de utilizar a equipe alternativa e rechaçou uma suposta interferência da diretoria na escalação, visto que o São Paulo está focado na disputa das quartas de final do Campeonato Paulista.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - As situações são muito claras no São Paulo. A diretoria se dedica a escolher treinadores, o treinador de escolher os jogadores e os jogadores de jogar - respondeu de forma sucinta o comandante do Tricolor.