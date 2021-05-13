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futebol

Crespo isenta diretoria sobre decisão de poupar titulares do São Paulo

Reservas do Tricolor empataram com o Rentistas por 1 a 1, no Uruguai, pela Libertadores. Foco dos comandados pelo argentino está nas quartas de final do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 11:00

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:00

Crédito: STAFF/Conmebol
O São Paulo empatou com o Rentistas, no Uruguai, por 1 a 1, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Jogando com a equipe reserva, o Tricolor teve bom desempenho e só não saiu com a vitória pela grande atuação do goleiro Rossi.
ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas
Após a partida, o técnico Hernán Crespo comentou sobre a decisão de utilizar a equipe alternativa e rechaçou uma suposta interferência da diretoria na escalação, visto que o São Paulo está focado na disputa das quartas de final do Campeonato Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - As situações são muito claras no São Paulo. A diretoria se dedica a escolher treinadores, o treinador de escolher os jogadores e os jogadores de jogar - respondeu de forma sucinta o comandante do Tricolor.
A partida diante do Rentistas serviu para mostrar alguma caras novas para a comissão técnica do São Paulo. Entre as novidades, destaque para o meia Shaylon e o atacante Paulinho Boia, que ainda não haviam atuado com o treinador. Ambos, inclusive, foram inscritos nas fases finais do estadual.

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