Crespo iguala sequência negativa que derrubou Diniz no São Paulo

O empate do São Paulo contra o Cuiabá por 2 a 2, na noite da última quarta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, fez o Tricolor chegar a seis jogos sem vencer na competição nacional.
Mesmo no início da competição, o clube do Morumbi ainda não sabe o que é sair vencedor no Brasileirão desta temporada. A igualdade diante do Dourado fez o técnico argentino Hernán Crespo igualar a sequência negativa de Fernando Diniz em 2020.
Naquela ocasião, Diniz foi demitido após seis jogos seguidos sem vencer na competição nacional. O São Paulo, que era líder da competição, perdeu para Red Bull Bragantino (4x2), Santos (1x0), Internacional (5x1) e Atlético-GO (2x1). Além disso, empatou com Athletico (1x1) e Coritiba (1x1). Os resultados negativos e a perda da liderança fizeram com que Casares demitisse o técnico.
Já Crespo, respaldado pelo título do campeonato paulista e a boa campanha no primeiro semestre, perdeu para Atlético-GO (2x0), Atlético-MG (1x0) e Santos (2x0), enquanto saiu no empate contra Fluminense (0x0), Chapecoense (1x1) e Cuiabá (2x2). Vale ressaltar assim como já dito anteriormente, o contexto das situações. Com Fernando Diniz, o São Paulo, além dos maus resultados na reta final do Brasileirão, estava na liderança com sete pontos de vantagem, além de ter sido eliminado no Paulistão, Sul-Americana, Copa do Brasil e na fase de grupos da Taça Libertadores.
Já Hernán Crespo tem a confiança da diretoria, principalmente pelo título do Campeonato Paulista, tirando o clube da fila de quase nove anos sem levantar troféus. Além disso, o São Paulo está classificado para as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores.
SEQUÊNCIA DE FERNANDO DINIZ NO BRASILEIRO DE 2020 (4D e 2E)Red Bull Bragantino 4 X 2 São PauloSão Paulo 0 x 1 SantosAthletico-PR 1 x 1 São PauloSão Paulo 1 x 5 InternacionalSão Paulo 1 x 1 Coritiba Atlético-GO 2 x 1 São Paulo
SEQUÊNCIA DE HERNÁN CRESPONO BRASILEIRO DE 2021 (3D e 3E)São Paulo 0 x 0 FluminenseAtlético-GO 2 x 0 São Paulo Atlético-MG 1 x 0 São PauloSão Paulo 1 x 1 ChapecoenseSantos 2 x 0 São PauloSão Paulo 2 x 2 Cuiabá