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futebol

Crespo iguala recorde de Cuca, mas ressalta: 'É mérito dos jogadores'

O argentino empatou com os números de Cuca em 2004 como o melhor aproveitamento no início do trabalho de um treinador do São Paulo no Século XXI...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 23:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 23:48
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
Após a vitória do São Paulo por 2 a 0 contra o Santo André, Hernán Crespo atingiu uma marca expressiva no comando do time, ao se tornar o treinador com o melhor aproveitamento em seu início de trabalho no Tricolor no século, empatado com Cuca, em 2004.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Em 10 jogos como treinador do São Paulo, ambos chegaram a 83,3% de aproveitamento, com oito vitórias, um empate e uma derrota apenas.
Caso vença o Ituano, no próximo domingo (25), o argentino pode chegar a outro número importante: sete vitórias consecutivas, a maior sequência do Tricolor desde 2012.
Sobre igualar o recorde de Cuca no Século XXI, C​respo afirmou que não pensa em recordes, mas sim no trabalho.
- O recorde? Não penso nisso. E se igualamos, ou superamos o recorde, é mérito dos jogadores, dos atletas - respondeu o treinador.
Crespo falou, ainda, sobre seu bom início de trabalho, ressaltando que é apenas um começo.
- É uma equipe em constante evolução, estamos no começo de uma temporada, falta muito. Tudo isso apenas começou - concluiu o argentino.Igualando ou não recordes, superando ou não marcas, uma coisa é certa: Crespo faz um ótimo trabalho com o São Paulo, que não sabe o que é perder há seis partidas e faz um excelente início de temporada.
O time volta a campo no próximo domingo (25), às 22h15, para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A partida é válida pela oitava rodada do Paulistão e pode significar a classificação do Tricolor para a fase de mata-mata da competição.

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