Crespo garante William e Orejuela no mata-mata do Paulistão, mas deixa outras trocas do São Paulo em aberto

Crédito: Staff Images/CONMEBOL e Reprodução/Twitter

Após o empate por 1 a 1 contra o Mirassol, fora de casa, o São Paulo encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista como líder geral do torneio. Classificado para a próxima fase, o Tricolor tem direito a realizar quatro trocas entre seus atletas inscritos e, assim, ter novos jogadores à disposição para o mata-mata.

Na coletiva de imprensa depois do jogo, o treinador Hernán Crespo comentou sobre as mudanças que o clube deve fazer.CONFIRA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA!

Da lista inicial de inscritos, o Tricolor tem dois jogadores que deixaram o clube ainda durante a fase de grupos: o meia Tchê Tchê e o atacante Toró. Os dois devem ser alvos de troca.

Para as vagas deixadas pelos dois, o clube já tem definidos, e garantidos por Crespo, os substitutos. O volante William e o lateral Orejuela, novos reforços da equipe, ficaram de fora da lista da primeira fase e, portanto, tomarão o lugar de Tchê Tchê e Toró.

Na entrevista coletiva, Crespo confirmou essa troca, mas alertou para uma possibilidade amedrontadora para o torcedor de que Luciano e Daniel Alves percam a reta final do campeonato estadual por suas lesões recentes.

- Seguramente William e Orejuela vão entrar no lugar de Tchê Tchê e Toró. Depois, devemos ver como estão os machucados, Dani e Luciano. Depois de ter essa notícia, vou decidir.

Na partida da última quarta-feira (5), os dois jogadores tiveram a mesma lesão, um estiramento na coxa. e deixaram o campo contundidos. Ainda não é certo quando os jogadores voltarão e, assim, ambos passarão por observações.O Tricolor volta a campo na quarta-feira (12), para enfrentar o Rentistas, do Uruguai. O duelo é válido pela quarta rodada da Libertadores e a bola rola a partir das 19h (de Brasília).