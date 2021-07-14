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Crespo faz mistério sobre situação de Hernanes no São Paulo: 'Prefiro não falar'

Técnico do Tricolor adotou mistério ao ser perguntado sobre a situação do volante são-paulino, que não foi relacionado pelo terceiro jogo consecutivo na temporada...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 10:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
A situação de Hernanes no São Paulo continua trazendo dúvidas na cabeça do torcedor. Contra o Racing-ARG, no empate por 1 a 1, na última terça-feira (13), o volante novamente não foi relacionado, sendo o terceiro jogo consecutivo que o camisa 15 ficou fora até mesmo do banco de reservas.
ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz o primeiro do jogo, mas Tricolor fica no empate com o Racing pela Libertadores
Perguntado sobre os motivos de Hernanes ter ficado fora da equipe, o técnico Hernán Crespo adotou mistério e preferiu não comentar sobre o assunto.
CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA! - Hernanes é uma situação particular e privada que eu prefiro não falar. Talvez a diretoria ou o próprio Hernanes possa responder. Por respeito, acredito que não devo falar neste momento - disse Crespo, em entrevista coletiva.
Conforme mostrou o LANCE! nesta semana, Hernanes não atua desde o dia 1º de junho, na derrota do São Paulo para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, ele jogou os 90 minutos em Teresina. Foi o único jogo na temporada em que o meio-campista atuou durante toda a partida. De lá para cá, o São Paulo disputou 12 jogos, mas Hernanes foi relacionado em apenas quatro partidas, diante de Atlético-GO, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. O jogador ficou um período afastado dos treinamentos devido a uma lesão muscular no tronco.
Resta saber se ele voltará a ser relacionado no sábado, quando o São Paulo enfrentará o Fortaleza, neste sábado (17), às 17h, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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