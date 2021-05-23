Crespo faz história ao derrubar outro jejum e se tornar o oitavo treinador estrangeiro a vencer o Paulistão

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Campeão Paulista de 2021 pelo São Paulo, o treinador Hernán Crespo não só escreveu seu nome na história do clube, como na história do futebol paulista ao encerrar um período de 46 anos sem um treinador estrangeiro vencer o torneio estadual.A última vez que o Paulistão foi conquistado por um treinador estrangeiro foi em 1975, também com o São Paulo e também com um argentino. O treinador histórico do Tricolor, José Poy foi o técnico vencedor da edição em questão.

Agora, Crespo se junta a lista seleta de treinadores de outros países que já venceram o campeonato, se tornando o oitavo da história a atingir a conquista.

Antes dele, vieram Humberto Cabelli (URU), Joreca (POR), Ventura Cambom (URU), Caetano Di Domenico (ITA), Jim López (ARG), Bela Gutman (HUN) e José Poy (ARG).O curioso é que desses outros sete treinadores, quatro venceram pelo São Paulo e três pelo Palmeiras, adversário do Tricolor na final de 2021 e treinado por outro estrangeiro, o português Abel Ferreira.