  • Crespo fala sobre perigo de rebaixamento do São Paulo: 'Está em condições de se salvar'
Crespo fala sobre perigo de rebaixamento do São Paulo: 'Está em condições de se salvar'

Técnico argentino voltou a dizer que confia em recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro, mas admite preocupação com a parte de baixo da tabela da competição...
LanceNet

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 23:42

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo empatou com o Cuiabá por 0 a 0, na noite desta segunda-feira e continuou perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Hernán Crespo admitiu preocupação, mas disse que o time tem condições de se salvar. - Eu acho que o time está em condições de se salvar-se tranquilamente [do rebaixamento]. Eu falei sempre, no período de julho, que foi muito difícil, que deveríamos lutar até o final. Acho que o jogo contra a Chapecoense merecíamos ganhar, tivemos chances e não conseguimos completar, contra o Santos também tivemos chances e não conseguimos concretizar - analisou.
Crespo também falou sobre a situação do Tricolor na competição nacional. Ele afirmou que olha para as duas situações: Libertadores e Sul-Americana, mas também a zona de rebaixamento.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO! - É normal que ocupemos essa situação, temos essa possibilidade de entrar em Copa Libertadores e Sul-Americana, mas também temos que olhar para baixo porque tem equipes muito qualificadas como Grêmio e Santos. Devemos fazer três pontos e merecer, o que não foi o caso de hoje - finalizou.
Agora, o São Paulo enfrenta o Ceará, na próxima quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. O Tricolor está na 13ª colocação do Brasileiro, com 30 pontos.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

