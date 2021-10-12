Crespo fala sobre perigo de rebaixamento do São Paulo: 'Está em condições de se salvar'

O São Paulo empatou com o Cuiabá por 0 a 0, na noite desta segunda-feira e continuou perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Hernán Crespo admitiu preocupação, mas disse que o time tem condições de se salvar. - Eu acho que o time está em condições de se salvar-se tranquilamente [do rebaixamento]. Eu falei sempre, no período de julho, que foi muito difícil, que deveríamos lutar até o final. Acho que o jogo contra a Chapecoense merecíamos ganhar, tivemos chances e não conseguimos completar, contra o Santos também tivemos chances e não conseguimos concretizar - analisou.
Crespo também falou sobre a situação do Tricolor na competição nacional. Ele afirmou que olha para as duas situações: Libertadores e Sul-Americana, mas também a zona de rebaixamento.
- É normal que ocupemos essa situação, temos essa possibilidade de entrar em Copa Libertadores e Sul-Americana, mas também temos que olhar para baixo porque tem equipes muito qualificadas como Grêmio e Santos. Devemos fazer três pontos e merecer, o que não foi o caso de hoje - finalizou.
Agora, o São Paulo enfrenta o Ceará, na próxima quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi. O Tricolor está na 13ª colocação do Brasileiro, com 30 pontos.