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futebol

Crespo fala sobre liderança geral do São Paulo no Paulistão: 'Importante'

Tricolor chegou aos 26 pontos e não pode mais ser ultrapassado por Corinthians e Red Bull Bragantino, clubes mais próximos na tabela. Sendo assim, decide quartas de final em casa...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 14:28
Crédito: Divulgação
Com o empate por 2 a 2 contra o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena, o São Paulo garantiu a liderança geral do Campeonato Paulista na primeira fase. Sendo assim, o Tricolor joga as quartas de final em casa e também uma possível semifinal.
ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians
Com 26 pontos e onze jogos, os comandados de Crespo não podem mais serem ultrapassados por Corinthians e Red Bull Bragantino, que têm 22 pontos e a mesma quantidade de partidas. Em entrevista coletiva, o treinador do São Paulo comentou sobre a situação na tabela.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Importante porque permite não viajar muito, jogar em casa, na definição das quartas de final e, eventualmente, na semifinal. É uma coisa importante a nível moral, porque enfrentamos todos, e ficar em primeiro nunca é fácil. Aconteceu, estamos orgulhosos disso, orgulhosos do nosso caminho. Se temos que pensar em coisas grandes, temos que passar por situações difíceis - afirmou. Resta ainda uma rodada para o São Paulo finalizar a fase de classificação do estadual. O Tricolor joga no domingo, ainda sem horário definido, diante do Mirassol, fora de casa. Até o momento, o Tricolor tem oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição.

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