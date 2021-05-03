Crespo fala sobre empate do São Paulo: 'Time demonstrou caráter'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo empatou com o Corinthians por 2 a 2 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Um resultado que manteve o tabu do Tricolor nunca ter vencido o rival em Itaquera.

ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians

Apesar disso, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, ressaltou a garra dos jogadores, enfatizando que foi uma partida complicada. Para ele, os jogadores do Morumbi tiveram 'caráter'.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Jogamos contra um adversário difícil, complicado e nos adaptamos a situação. Nós jogamos um jogo intenso e o time demonstrou caráter. Acredito que o primeiro tempo jogamos melhor, eles encontraram um grande gol. No segundo tempo, continuamos com a agressividade, respeitamos nosso estilo de jogo. Não é fácil vir jogar aqui - afirmou Crespo.

O treinador também falou sobre a garra do time, que buscou o empate no ultimo lance do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo.

- Não gosto falar de resultado, ele tem uma consequência de coisas. Nós queremos jogar um certo tipo de futebol, mas não é sempre que podemos. O rival pode nos colocar em dificuldade. O time sabe os momentos que tem que jogar e os momentos que lutam. Esse jogo me dá a impressão que tenho um time completo, que sabe lutar e jogar - finalizou o treinador.