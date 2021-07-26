Crespo fala sobre desgaste do São Paulo e evita cravar dupla titular contra o Vasco

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

O São Paulo teve o meia Benítez e o atacante Rigoni começando no banco de reservas na derrota para o Flamengo, por 5 a 1, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Poupados, os jogadores entraram na segunda etapa e foram assunto na coletiva de Hernán Crespo. Perguntado sobre se Benítez e Rigoni serão titulares contra o Vasco, na quarta-feira (28), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Crespo preferiu não cravar o retorno da dupla e falou sobre a grande sequência de partidas na temporada.

- Vamos ver como se recuperam fisicamente, isso é fundamental para nós. Estamos jogando a cada três dias, jogos muito importantes, como Racing, Flamengo, Vasco, depois Palmeiras. Temos uma fila de jogos muito importantes - afirmou o comandante são-paulino.

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ATUAÇÕES: São Paulo abre o placar, mas defesa tem apagão em goleada sofrida para o FlamengoAlém disso, Crespo falou sobre a condição física do elenco todo. Com jogos a cada três dias, o treinador vem sofrendo com jogadores lesionados e tentará ao máximo evitar novos contundidos que possam ser desfalques em mais partidas.