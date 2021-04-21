Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo fala sobre Daniel Alves como ala: 'A equipe precisa dele na lateral'

O camisa 10 da equipe tem jogado muito bem pela direita, rendendo elogios do treinador...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 17:21
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
As boas performances de Daniel Alves como ala direito no São Paulo parecem estar agradando muito o treinador Hernán Crespo. Em sua coletiva de imprensa após a vitória fora de casa, contra o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0, o argentino falou sobre situação do camisa 10. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Embora jogue como um meio-campista desde a sua chegada ao São Paulo, Daniel Alves foi lateral direito por toda sua carreira, obtendo sucesso na Europa como um dos maiores jogadores da posição na história.
Como ala, o camisa 10 tem seu futebol potencializado, justamente por misturar a qualidade ofensiva e de criação com o jogo pelo lado direito, sendo uma espécie de lateral com funções mais ligadas ao ataque.
Após a boa vitória contra o Sporting Cristal e mais uma bela atuação de Daniel Alves pelo lado direito do campo, Crespo foi questionado sobre a mudança de posição do atleta no São Paulo.
- Eu acredito que Dani Alves é um craque. É um craque, pode jogar em todas as posições. Neste momento, a equipe precisa dele na lateral, e está fazendo muito bem. Então, pensamos que pode ficar tranquilamente ali - respondeu o treinador do Tricolor.
Pela direita, Daniel soluciona, também, um problema apresentado pela equipe em alguns jogos: o volume de jogo desproporcional em cada lado do campo.
Sem o camisa 10 atuando na ala, o São Paulo cria muito mais pelo lado esquerdo, com Reinaldo, gerando um desequilíbrio entre os dois lados da equipe. Com Daniel Alves, o time passa a criar mais pela direita, gerando maior repertório, amplitude e, assim, mais chances de gol.O Tricolor volta a campo na sexta-feira (23), para enfrentar o Santo André, no Morumbi, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h. O São Paulo é, atualmente, líder do Grupo B com 19 pontos conquistados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados