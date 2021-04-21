Crespo fala sobre Daniel Alves como ala: 'A equipe precisa dele na lateral'

As boas performances de Daniel Alves como ala direito no São Paulo parecem estar agradando muito o treinador Hernán Crespo. Em sua coletiva de imprensa após a vitória fora de casa, contra o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0, o argentino falou sobre situação do camisa 10. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Embora jogue como um meio-campista desde a sua chegada ao São Paulo, Daniel Alves foi lateral direito por toda sua carreira, obtendo sucesso na Europa como um dos maiores jogadores da posição na história.
Como ala, o camisa 10 tem seu futebol potencializado, justamente por misturar a qualidade ofensiva e de criação com o jogo pelo lado direito, sendo uma espécie de lateral com funções mais ligadas ao ataque.
Após a boa vitória contra o Sporting Cristal e mais uma bela atuação de Daniel Alves pelo lado direito do campo, Crespo foi questionado sobre a mudança de posição do atleta no São Paulo.
- Eu acredito que Dani Alves é um craque. É um craque, pode jogar em todas as posições. Neste momento, a equipe precisa dele na lateral, e está fazendo muito bem. Então, pensamos que pode ficar tranquilamente ali - respondeu o treinador do Tricolor.
Pela direita, Daniel soluciona, também, um problema apresentado pela equipe em alguns jogos: o volume de jogo desproporcional em cada lado do campo.
Sem o camisa 10 atuando na ala, o São Paulo cria muito mais pelo lado esquerdo, com Reinaldo, gerando um desequilíbrio entre os dois lados da equipe. Com Daniel Alves, o time passa a criar mais pela direita, gerando maior repertório, amplitude e, assim, mais chances de gol.O Tricolor volta a campo na sexta-feira (23), para enfrentar o Santo André, no Morumbi, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h. O São Paulo é, atualmente, líder do Grupo B com 19 pontos conquistados.