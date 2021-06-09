Crespo fala sobre classificação do São Paulo e elogia personalidade do time

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O técnico Hernán Crespo foi só elogios ao São Paulo após a goleada por 9 a 1 diante do 4 de Julho-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil. Após sair perdendo por 1 a 0, a equipe soube reagir e construir o largo placar.

ATUAÇÕES: Pablo faz “hat-trick” e comanda goleada histórica do São Paulo diante do 4 de Julho

O argentino exaltou a recuperação dos seus comandados e o poder de reação, para sair da pressão do resultado e conseguir e vaga.

TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui - Vínhamos de dois resultados difíceis. Mas acredito que o primeiro jogo foi condicionado pelas decisões do árbitro. O jogo terminaria 3 a 1, mas terminou 3 a 2 e deveríamos recuperar. Foi a situação ideal para lembrar e mostrar nossa personalidade. Lembrar que tudo isso nos fez ganhar o Paulistão e colocar o carro dentro da rua– afirmou, em entrevista coletiva.

Crespo também falou sobre os próximos passos do São Paulo. Para ele, a conquista do Campeonato Paulista é 'página virada' e o Tricolor vai tentar escrever uma nova história. - Simplesmente pensando no presente. Eu falo sempre que a história do São Paulo é muito rica, e ela não é mérito desse elenco, assim como os momentos difíceis. Estamos escrevendo uma nova história. Acabou o Paulistão, agora se inicia outra com um time que quer ser protagonista e competitivo. Um time que vai dar tudo para alcançar o lugar mais alto. Alcança? Não sei, mas vamos tentar – completou.