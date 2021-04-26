Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo fala sobre boas atuações do São Paulo: 'Seriedade, vontade'

O treinador venceu nove de suas onze partidas no comando do São Paulo, mostrando um excelente e muito promissor trabalho à frente do Tricolor até o momento...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 02:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 02:12
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O São Paulo conseguiu uma grande vitória neste domingo (25), diante do Ituano, fora de casa, pelo Paulistão. Com o time reserva, o Tricolor venceu por 3 a 0, dominando o jogo e se classificando para a próxima fase do torneio. Após o jogo, o treinador Hernán Crespo comentou sobre o desempenho da equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Ao falar sobre os bons resultados conquistados pela equipe, tanto com os titulares como com os reservas, o argentino fez questão de exaltar o trabalho feito pelo clube.
- Nós pensamos absolutamente em trabalhar, em fazer tudo isso da maneira melhor. Os atletas estão fazendo o trabalho que fazem todos os dias, em treinos, com seriedade, vontade, com gana. Depois, mostram em campo tudo isso - comentou Hernán Crespo.
O treinador venceu nove das suas onze partidas no comando do São Paulo desde que assumiu a equipe e vem em uma sequência de sete vitórias consecutivas.
Mostrando a força de seu elenco e de seu trabalho, o São Paulo se classificou com antecedência para a fase de quartas de final do Paulistão e está jogando um futebol de chamar a atenção.
A equipe é líder geral do campeonato, além de ter o melhor ataque de toda a competição, com 25 gols marcados em 10 jogos.O São Paulo volta aos gramados na quinta-feira (29), para enfrentar o Rentistas, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21h, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados