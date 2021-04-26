Crespo fala sobre boas atuações do São Paulo: 'Seriedade, vontade'

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O São Paulo conseguiu uma grande vitória neste domingo (25), diante do Ituano, fora de casa, pelo Paulistão. Com o time reserva, o Tricolor venceu por 3 a 0, dominando o jogo e se classificando para a próxima fase do torneio. Após o jogo, o treinador Hernán Crespo comentou sobre o desempenho da equipe.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Ao falar sobre os bons resultados conquistados pela equipe, tanto com os titulares como com os reservas, o argentino fez questão de exaltar o trabalho feito pelo clube.

- Nós pensamos absolutamente em trabalhar, em fazer tudo isso da maneira melhor. Os atletas estão fazendo o trabalho que fazem todos os dias, em treinos, com seriedade, vontade, com gana. Depois, mostram em campo tudo isso - comentou Hernán Crespo.

O treinador venceu nove das suas onze partidas no comando do São Paulo desde que assumiu a equipe e vem em uma sequência de sete vitórias consecutivas.

Mostrando a força de seu elenco e de seu trabalho, o São Paulo se classificou com antecedência para a fase de quartas de final do Paulistão e está jogando um futebol de chamar a atenção.