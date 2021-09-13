  • Crespo explica Rigoni e Benítez no banco de reservas e desabafa sobre lesões do São Paulo
Treinador afirmou que as questões físicas foram determinantes para que argentinos iniciassem a partida no banco. Comandante falou, ainda, sobre outros desfalques...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 23:44

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, neste domingo (12), o treinador Hernán Crespo explicou, durante coletiva de imprensa, a opção por iniciar a partida com Rigoni e Benítez no banco de reservas. O treinador explicou que foi por uma questão física e falou sobre as situações difíceis que o elenco enfrenta após metade do Brasileirão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O treinador falou sobre as lesões que têm afetado o elenco e sobre o Campeonato Brasileiro disputado pelo São Paulo, que, segundo o argentino, é 'cheio de incidentes' que dificultam a recuperação dos jogadores.
- Chegamos à rodada número 19 para o São Paulo e podemos fazer o mínimo balanço do Brasileirão, porque já chegamos ao meio do campeonato. É um campeonato muito incidentado. Cheio, cheio, cheio de incidentes, coisas incríveis que estamos atravessando e tivemos que passar, cheios de lesões, complicado para a recuperação de jogadores. Nestes quinze dias não conseguimos recuperar ninguém - comentou o técnico.
Rigoni entrou já nos minutos finais da partida. O treinador explicou que a questão física foi determinante para diminuir o tempo do jogador em campo.
- Os dez minutos de Rigoni foram os primeiros dez minutos em quinze dias para ele depois do Juventude - afirmou o técnico.Crespo aproveitou, ainda, para falar de outros desfalques e jogadores que não se recuperaram durante o período sem jogos. O argentino ainda citou Daniel Alves, afastado pelo clube na última sexta-feira (10), como um dos desfalques.
- Arboleda não recuperou, Marquinhos não Recuperou. Tivemos, também, a situação de Daniel Alves, precisamente no jogo quando o substituto natural, o Igor Vinícius, não podia jogar. O outro substituto, Orejuela, uma pequena lesão no adutor. Tivemos que criar uma situação com Galeano, que jogou muito bem - analisou o técnico.
O técnico, por fim, reforçou sua confiança no elenco.
- Uma série de situações incríveis que estamos tentando atravessar. Eu acredito neste elenco, cheio de homens de caráter, de personalidade, e que vamos sair dessa situação - concluiu.

