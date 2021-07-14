Crespo explica escalação com Reinaldo no banco: 'Simplesmente por uma situação técnica'

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

Nesta terça-feira (13), o São Paulo enfrentou o Racing, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, empatando a partida por 1 a 1. Para o jogo, Crespo optou por muitos jovens entre os 11 iniciais, escalando Welington como titular na ala esquerda, no lugar de Reinaldo. Com especulações sobre a condição física do atleta e dúvidas sobre a escalação, Crespo explicou por que optou pelo jovem lateral revelado em Cotia.CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!

Em meio aos diversos desgastes dos jogadores do São Paulo, especulações sobre as condições de jogo de Reinaldo surgiram entre torcedores. O treinador, entretanto, afastou essa possibilidade, explicando que escalou Welington por uma opção técnica.

- Preferi Welington por, simplesmente, uma situação técnica, mas graças a Deus, neste momento, Reinaldo está bem - afirmou Crespo de maneira bem humorada.

A risada de Crespo ao falar que Reinaldo está bem vai de encontro ao momento difícil que o clube vive em relação ao físico dos atletas. Com jogadores de fora das partidas por lesão e outros sendo poupados, ter um jogador importante como Reinaldo em boa condição física é um alívio para o treinador argentino.

Reinaldo é o maior assistente da temporada, mas vê Welington crescendo no time e aproveitando bem suas oportunidades. O ala jogou muito bem contra o Racing, criando oportunidades de ataque e fazendo um bom jogo.Contra o Racing, o São Paulo teve mais um jogador lesionado. O atacante Eder saiu de campo ainda no primeiro tempo, levando a mão à região posterior da coxa e virando dúvida para a sequência de partidas do time.