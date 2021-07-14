Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Crespo explica escalação com Reinaldo no banco: 'Simplesmente por uma situação técnica'
futebol

Crespo explica escalação com Reinaldo no banco: 'Simplesmente por uma situação técnica'

Em meio a muitos jogadores com problemas físicos, o treinador do São Paulo esclareceu a escalação e falou, em tom humorado, que, 'graças a Deus', o lateral está em boas condições...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 00:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 00:33
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Nesta terça-feira (13), o São Paulo enfrentou o Racing, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, empatando a partida por 1 a 1. Para o jogo, Crespo optou por muitos jovens entre os 11 iniciais, escalando Welington como titular na ala esquerda, no lugar de Reinaldo. Com especulações sobre a condição física do atleta e dúvidas sobre a escalação, Crespo explicou por que optou pelo jovem lateral revelado em Cotia.CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!
Em meio aos diversos desgastes dos jogadores do São Paulo, especulações sobre as condições de jogo de Reinaldo surgiram entre torcedores. O treinador, entretanto, afastou essa possibilidade, explicando que escalou Welington por uma opção técnica.
- Preferi Welington por, simplesmente, uma situação técnica, mas graças a Deus, neste momento, Reinaldo está bem - afirmou Crespo de maneira bem humorada.
A risada de Crespo ao falar que Reinaldo está bem vai de encontro ao momento difícil que o clube vive em relação ao físico dos atletas. Com jogadores de fora das partidas por lesão e outros sendo poupados, ter um jogador importante como Reinaldo em boa condição física é um alívio para o treinador argentino.
Reinaldo é o maior assistente da temporada, mas vê Welington crescendo no time e aproveitando bem suas oportunidades. O ala jogou muito bem contra o Racing, criando oportunidades de ataque e fazendo um bom jogo.Contra o Racing, o São Paulo teve mais um jogador lesionado. O atacante Eder saiu de campo ainda no primeiro tempo, levando a mão à região posterior da coxa e virando dúvida para a sequência de partidas do time.
A próxima partida do São Paulo é no próximo sábado (17), às 17h, contra o Fortaleza, no Morumbi. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados