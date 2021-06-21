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Crespo explica a razão pela qual optou por escalar Reinaldo como zagueiro diante do Santos

Segundo o treinador, a decisão foi baseada no posicionamento de Welington como ala. Jogando no trio de zaga, Reinaldo teve atuação ruim diante do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 21:47

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 21:47

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Nas últimas partidas, visando driblar os desfalques no setor defensivo, Crespo escalou o São Paulo com uma opção que chamou a atenção, ao entrar em campo com Reinaldo como zagueiro. Após a derrota contra o Santos, por 2 a 0, o treinador falou sobre a sua decisão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Lateral de origem e sendo um jogador de melhor rendimento ofensivo, Reinaldo foi mal contra o Santos, na Vila Belmiro, rendeu questionamentos da torcida ao treinador por escalá-lo como zagueiro.
Perguntado sobre o porquê de entrar com Reinaldo na zaga e Welington como ala, o treinador falou sobre a estratégia que o fez tomar essa decisão. - Pela dinâmica de Welington para fazer pressão no Pará, pois Welington é mais rápido, e a experiência de Reinaldo poderia dar maior tranquilidade ao Welington - afirmou o treinador.
Como zagueiro, o camisa 6 falhou no lance do primeiro gol do Peixe e, ainda por cima, tomou um cartão amarelo que o deixa de fora da próxima partida da equipe.Sem poder contar com Reinaldo, o Tricolor volta a campo na quarta-feira (23), às 19h, no Morumbi, para enfrentar o Cuiabá, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão.
O São Paulo ainda não venceu no torneio, somando três derrotas e dois empates até o momento. Diante do Cuiabá, a equipe tem a oportunidade de conquistar sua primeira vitória na competição, embora os desfalques preocupem.

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