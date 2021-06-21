Crespo explica a razão pela qual optou por escalar Reinaldo como zagueiro diante do Santos

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Nas últimas partidas, visando driblar os desfalques no setor defensivo, Crespo escalou o São Paulo com uma opção que chamou a atenção, ao entrar em campo com Reinaldo como zagueiro. Após a derrota contra o Santos, por 2 a 0, o treinador falou sobre a sua decisão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Lateral de origem e sendo um jogador de melhor rendimento ofensivo, Reinaldo foi mal contra o Santos, na Vila Belmiro, rendeu questionamentos da torcida ao treinador por escalá-lo como zagueiro.

Perguntado sobre o porquê de entrar com Reinaldo na zaga e Welington como ala, o treinador falou sobre a estratégia que o fez tomar essa decisão. - Pela dinâmica de Welington para fazer pressão no Pará, pois Welington é mais rápido, e a experiência de Reinaldo poderia dar maior tranquilidade ao Welington - afirmou o treinador.

Como zagueiro, o camisa 6 falhou no lance do primeiro gol do Peixe e, ainda por cima, tomou um cartão amarelo que o deixa de fora da próxima partida da equipe.Sem poder contar com Reinaldo, o Tricolor volta a campo na quarta-feira (23), às 19h, no Morumbi, para enfrentar o Cuiabá, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão.