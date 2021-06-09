Crespo exalta força do elenco do São Paulo: 'Não há titulares ou reservas'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo atropelou o 4 de Julho por 9 a 1, de virada, no Morumbi, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, quando perdeu por 3 a 2, o Tricolor foi escalado com jogadores reservas, para preservar os jogadores da intensa maratona de jogos.

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No entanto, precisando do resultado, Crespo escalou o que tem de melhor na partida de volta e goleou o adversário. Após a partida, o técnico argentino fez questão de exaltar a força do elenco são-paulino.

TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui - Acho que devemos continuar na mesma linha de sempre, que deu resultado, um único São Paulo. Não há titulares ou reservas. Acredito que é a situação ideal para conviver com esse calendário, que podemos fazer cinquenta, sessenta partidas - disse o treinador, em entrevista coletiva.

Projetando o calendário extenso e apertado, Crespo deixou em aberto a possibilidade de escalar um time alternativo dependendo da partida e do momento da maratona de jogos. - Pode ser imediatamente, no futuro, mas passa pela estratégia que precisamos pra enfrentar o rival. Precisamos de todos, e todos devem estar prontos para jogar – finalizou o comandante.