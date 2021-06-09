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Crespo exalta força do elenco do São Paulo: 'Não há titulares ou reservas'

Técnico comentou sobre a utilização dos reservas no jogo de ida e dos titulares na volta diante do 4 de Julho, pela terceira fase da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 11:30

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo atropelou o 4 de Julho por 9 a 1, de virada, no Morumbi, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, quando perdeu por 3 a 2, o Tricolor foi escalado com jogadores reservas, para preservar os jogadores da intensa maratona de jogos.
ATUAÇÕES: Pablo faz “hat-trick” e comanda goleada histórica do São Paulo diante do 4 de Julho
No entanto, precisando do resultado, Crespo escalou o que tem de melhor na partida de volta e goleou o adversário. Após a partida, o técnico argentino fez questão de exaltar a força do elenco são-paulino.
TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui - Acho que devemos continuar na mesma linha de sempre, que deu resultado, um único São Paulo. Não há titulares ou reservas. Acredito que é a situação ideal para conviver com esse calendário, que podemos fazer cinquenta, sessenta partidas - disse o treinador, em entrevista coletiva.
Projetando o calendário extenso e apertado, Crespo deixou em aberto a possibilidade de escalar um time alternativo dependendo da partida e do momento da maratona de jogos. - Pode ser imediatamente, no futuro, mas passa pela estratégia que precisamos pra enfrentar o rival. Precisamos de todos, e todos devem estar prontos para jogar – finalizou o comandante.
Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

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