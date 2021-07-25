Crespo exalta atuação de Bruno Henrique contra o São Paulo: 'Extraordinário'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, analisou a goleada sofrida de virada para o Flamengo por 5 a 1, no Maracanã. Para o treinador, o resultado não mostra o que foi a partida, que contou com um fato extraordinário: a atuação do atacante Bruno Henrique, autor de três gols na partida. - Acredito que o resultado não retrata corretamente o que foi o jogo, mas damos parabéns ao Flamengo, ao Renato e seus atletas. O resultado foi maior pela atuação extraordinária de Bruno Henrique. Acredito que podemos melhorar em vários aspectos, mas tivemos chances de empatar e até vencer o jogo. Mas acontecem coisas extraordinárias, como a atuação de Bruno Henrique - disse Crespo, em entrevista coletiva.
O São Paulo vencia o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, quando o Flamengo virou para 3 a 1, com hat-trick de Bruno Henrique em 25 minutos. Gustavo Henrique e Welingto, contra, completaram o marcador, que encerrou uma sequência de quatro anos sem derrota do Tricolor para o Rubro-Negro.
Agora, o São Paulo entra em campo na quarta-feira (28), para enfrentar o Vasco, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.