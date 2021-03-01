Crespo evita falar sobre reforços e comenta situação do volante Luan

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após o empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo comentou sobre a situação do volante Luan, titular da equipe e que ficou de fora da primeira lista do clube para a estreia no Campeonato Paulista.

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O jogador, revelado em Cotia, tem algumas sondagens para deixar o Tricolor, mas deve permanecer na equipe. Crespo analisou a ausência em entrevista coletiva e espera contar com o volante contra a Inter de Limeira, na próxima quarta-feira, às 17h, fora de casa.

GALERIA> Quem está voltando ao seu clube do coração após empréstimo? Confira! - A decisão foi muito rápida. Eu comecei a trabalhar sexta-feira e já tinha que fazer uma lista. Creio que neste caso como o do Luan, com a opção de se transferir que tem, mas creio que não vai ser inconveniente, até que isso se desenrole, que esteja conosco e possa jogar na quarta-feira - afirmou o técnico. Questionado sobre a possível chegada de reforços nesta semana, Crespo preferiu deixar o assunto para a diretoria e não entrou em detalhes. O São Paulo monitora a situação do volante Gabriel Neves, do Nacional-URU e do zagueiro Kanu, do Botafogo.