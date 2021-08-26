Crespo evita falar sobre falha de Tiago Volpi após empate do São Paulo

O técnico Hernán Crespo preferiu não falar sobre o goleiro Thiago Volpi no lance do primeiro gol do Fortaleza, no empate contra o São Paulo, por 2 a 2, no Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o treinador, a equipe não soube controlar a partida quando esteve em vantagem e não é justo colocar a culpa em um jogador.

- Treinadores não gostam de falar de alguém, não vou ser a exceção. Era o momento de um time que merecia ganhar o jogo, uma pena a situação. Com o 2 a 0 teríamos uma boa vantagem. Isso não aconteceu. Vamos ter que conquistar se quisermos chegar às semifinais no jogo de volta – afirmou, em entrevista coletiva.

ATUAÇÕES: Rigoni marca duas vezes, mas Volpi e defesa falham e São Paulo empata com o Fortaleza