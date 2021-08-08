Crespo evita falar sobre 'entrevero' de Daniel Alves e São Paulo: 'Não quero entrar'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

As declarações polêmicas de Daniel Alves após a conquista do ouro olímpico em Tóquio, continuam reverberando no São Paulo. Após a vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, o assunto foi a polêmica entrevista do capitão tricolor. Ao ser perguntado sobre essa questão, Crespo despistou e afirmou que não queria entrar no 'entrevero' entre as partes.

- Aproveitar para parabenizar a seleção brasileira pelo ouro. Situações pessoais e contratuais eu não quero entrar. Para mim, o Daniel é um grande jogador e vou saber nas próximas horas qual vai ser a programação de volta da seleção brasileira. Depois falarei com ele. Vamos ver a situação que está e vamos escolher o que acredito que seja a melhor opção - afirmou o técnico.Dani deve chegar ao Brasil na madrugada de segunda-feira. Sendo assim, sua presença no Choque-Rei na Libertadores, terça-feira, ainda é incerta.

O São Paulo preferiu não polemizar as declarações dadas por Daniel Alves, que criticou o clube após a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Procurado pela reportagem do LANCE!, o Tricolor se limitou a parabenizar o camisa dez pelo título em solo japonês.