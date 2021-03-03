Crespo evita falar de Orejuela e comenta sobre reforços no São Paulo

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Agência Lancepress!

O São Paulo deve anunciar a contratação do lateral-direito Orejuela, ex-Grêmio e que pertence ao Cruzeiro. Ele chega para substituir o espanhol Juanfran, que deixou o clube após o término de seu contrato.

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Perguntado sobre o colombiano, possível novo reforço da equipe, Crespo desconversou sobre o assunto e disse que a diretoria está cuidando de trazer novos jogadores para o elenco.

>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO - Não tenho a confirmação de sua chegada, claro que se fala da chegada de muitos jogadores. É normal que a diretoria está se movimentando para ter um plantel mais competitivo e mais completo - afirmou o argentino, em entrevista coletiva.

Crespo também comentou sobre a falta de peças em algumas posições no elenco do Tricolor, que disputará Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores durante a temporada.