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futebol

Crespo evita falar de Orejuela e comenta sobre reforços no São Paulo

Técnico do Tricolor desconversou sobre chegada do lateral-direito colombiano, que deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias e falou sobre o elenco à disposição...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 20:12
Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Agência Lancepress!
O São Paulo deve anunciar a contratação do lateral-direito Orejuela, ex-Grêmio e que pertence ao Cruzeiro. Ele chega para substituir o espanhol Juanfran, que deixou o clube após o término de seu contrato.
ATUAÇÕES: Coletivo funciona na goleada do São Paulo em Limeira
Perguntado sobre o colombiano, possível novo reforço da equipe, Crespo desconversou sobre o assunto e disse que a diretoria está cuidando de trazer novos jogadores para o elenco.
>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO - Não tenho a confirmação de sua chegada, claro que se fala da chegada de muitos jogadores. É normal que a diretoria está se movimentando para ter um plantel mais competitivo e mais completo - afirmou o argentino, em entrevista coletiva.
Crespo também comentou sobre a falta de peças em algumas posições no elenco do Tricolor, que disputará Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores durante a temporada.
- A diretoria está atenta no mercado para algumas posições que nos faltam atletas. Pode ser uma oportunidade - finalizou o treinador.

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