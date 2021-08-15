Crespo enaltece bom desempenho do São Paulo em recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O treinador Hernán Crespo se mostrou contente com o futebol jogado pelo São Paulo nas últimas rodadas do Brasileirão. Após vencer o Grêmio no último sábado (14), o técnico falou da boa atuação da equipe, que conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com os três pontos conquistados diante do Tricolor gaúcho, o São Paulo assumiu a 14ª posição da tabela, se afastando dos times da zona de rebaixamento, embora muitos ainda não tenham jogado na rodada.

O treinador enalteceu a recuperação do time na tabela, mas prezou pelos bons desempenhos acima do resultado. – Estamos saindo (da parte de baixo da tabela), mas o que importa acima de tudo é que o São Paulo está jogando muito bem, como se acostumou a jogar. Não podemos esquecer o jogo com Palmeiras, Athlético e antes também. O elenco inteiro está jogando em um nível muito alto. Está recuperando o nível do passado. Essa é uma grande satisfação para todos – comentou Crespo.

O argentino fez, ainda, uma análise positiva da partida, afirmando que, mesmo se o time não conquistasse a vitória com o gol de Igor Gomes, nos acréscimos, sairia de campo satisfeito com o rendimento da equipe.

– Muito importante pelo resultado, mas não mudava absolutamente nada o meu pensamento e minha análise final. O nosso objetivo era ter a bola, ter profundidade, criar chances de gol. O São Paulo fez tudo e acredito que a vitória foi merecida - analisou Crespo.O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira (17), pela partida de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.