Crespo elogia Vitor Bueno como centroavante: 'Muito bem'

O São Paulo venceu o Santo André por 2 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, com gols de Rojas e Vitor Bueno. O camisa 12, aliás, vem atuando como centroavante e já marcou dois gols nesta edição do estadual.
ATUAÇÕES: São Paulo tem setor ofensivo como destaque na vitória diante do Santo André
A atuação do jogador, que era meio-campista na temporada passada, foi tema da entrevista coletiva do técnico Hernán Crespo após o triunfo sobre o time do ABC. O treinador fez questão de elogiar a fase de Vitor Bueno.
CONFIRA E SIMULE A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Sobre o Vitor Bueno, eu vi características que poderia ajudar ele e o time. É uma posição nova, um desafio e eu tenho uma ideia, propus essa ideia, ele aceitou e está fazendo muito bem - afirmou o comandante do Tricolor.
O próprio jogador falou sobre essa nova função no ataque da equipe. Segundo ele, foi um pedido de Crespo para explorar uma das virtudes do camisa 12: o chute.
- Sempre tive curiosidade de jogar nessa posição (centroavante) porque uma das minhas principais características é o chute. Tivemos um período sem jogo com o Crespo, treinamos algumas vezes ali, ele veio conversar comigo perguntando se eu queria testar nessa posição e eu disse que sim - afirmou o jogador, ao 'SporTV'.