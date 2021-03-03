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futebol

Crespo elogia time do São Paulo: 'Quero parabenizar o grupo'

Treinador do São Paulo comentou sobre atuação do time e elogiou intensidade dos jogadores durante toda a goleada sobre a Inter de Limeira...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 20:36
Crédito: Reprodução/Twitter
O técnico Hernán Crespo foi só elogios ao time do São Paulo depois da goleada sobre a Inter de Limeira por 4 a 0, no interior paulista. Foi a primeira vitória do argentino no comando do Tricolor.
>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO
Crespo fez questão de salientar a disposição do elenco nos treinamentos e o ambiente saudável do grupo desde a sua chegada ao clube.
ATUAÇÕES: Coletivo funciona na goleada do São Paulo em Limeira - A disposição e a atitude dos jogadores em cada treinamento, em cada momento desde que cheguei aqui, têm sido espetacular. Isso me deixa muito feliz. Se vê uma linha, mas há muito a melhorar, a fazer. Não é mágica, não é de um dia para outro. Há uma ideia, uma busca, e se leva tempo. Tem que ficar tranquilo. Virão partidas mais difíceis. Necessitamos de tempo para trabalhar e corrigir erros - afirmou o treinador em entrevista coletiva. Crespo também elogiou a equipe pela disciplina tática e sobretudo, a intensidade até o apito final não deixando o ritmo cair durante a partida.
- Hoje quero parabenizar o grupo. Mudamos atletas e a equipe manteve a intensidade, manteve uma linha de jogo. Temos que melhorar, logicamente, mas todos entendem o objetivo e o que a equipe necessita. E isso é bom para o futuro - finalizou o comandante.
Agora o São Paulo volta o foco para o clássico contra o Santos, no próximo sábado, às 19h,no estádio do Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

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