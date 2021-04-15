Crespo elogia time alternativo do São Paulo: 'Mostra identidade e garra'

O São Paulo venceu o Guarani por 3 a 2, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Jogando com um time reserva, o Tricolor saiu atrás do placar, virou, cedeu o empate, mas marcou o terceiro gol.

ATUAÇÕES: Galeano brilha, zaga sofre e os reservas do São Paulo vencem o Guarani

Por essa reação durante a partida, o técnico Hernán Crespo fez questão de elogiar os jogadores, que mesmo sem terem muitas chances de jogar, mostraram garra e identidade na sua visão.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Foi um jogo muito importante, foram muitas mudanças. Estou muito tranquilo, porque o grupo é muito competitivo, sabe o quer durante o jogo, mostra identidade, garra, vontade de lutar. O resultado é consequência. Estou contente com a reação. Para um time praticamente novo, a reação na situação difícil, de começar perdendo, foi muito importante, teve muito caráter - disse o treinador, em entrevista coletiva. Crespo também comentou sobre os gols sofridos do clube, principalmente o segundo tento do Guarani. Ele 'colocou' a culpa no intenso calendário de jogos e na falta de treinos para a correção de problemas.