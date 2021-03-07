Crespo elogia São Paulo em goleada e afirma: 'Temos uma identidade'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, foi só elogios ao time na entrevista coletiva após a vitória sobre o Santos, por 4 a 0, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

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Crespo fez questão de exaltar a segunda etapa feita pelo Tricolor, que marcou os quatro gols em 45 minutos, com Gabriel Sara, Luan Peres, contra, Pablo e Tchê Tchê. Para o argentino, o time se sobressaiu principalmente na segunda etapa, com um campo mais leve por conta da chuva.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Quero felicitar os jogadores sobre como se adaptaram à condição climática no primeiro tempo. No segundo tempo se pode jogar mais e sempre tentaram jogar, apesar das condições do campo. Sempre acreditaram nas próprias capacidades - afirmou, em entrevista coletiva.

Crespo também tratou sobre a 'identidade' do São Paulo, com troca de passes rápidas e velocidade nas pontas principalmente na segunda etapa.

- Temos uma identidade e queremos jogar de uma certa maneira. Hoje o tempo, sobretudo no primeiro tempo foi muito difícil. Difícil jogar o futebol que pretendemos. Quando melhorou um pouco e o campo absorveu a água, o São Paulo mostrou que quer jogar de uma maneira, ser vertical, com imposição. O São Paulo mostrou uma forma de jogar. Isso me deixa muito feliz - finalizou.