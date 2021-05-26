Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crespo elogia reservas em vitória do São Paulo: 'Temos muitos recursos'

Treinador do Tricolor fez questão de ressaltar a importância de todos os jogadores...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 00:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 00:46
Crédito: STAFF Conmebol
O São Paulo, mesmo com jogadores reservas, bateu o Sporting Cristal por 3 a 0, no Morumbi, pela sexta rodada do Grupo E da Libertadores, passando para as oitavas de final em segundo do Grupo E da competição continental.
ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores
O técnico Hernán Crespo comentou sobre a atuação do time alternativo na boa vitória diante dos peruanos. Para ele, o bom jogo da equipe mostra que o Tricolor ter muitos recursos para tirar proveito do elenco.
VEJA A TABELA E SIMULE JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO - Muito orgulhoso do elenco, depois de cinco anos o São Paulo volta as oitavas de final, veremos 3 ou 6 de junho, no sorteio. Eu acredito que temos muitos recursos para aproveitar, e tivemos um jogo que permitiu vermos tantos jogadores - afirmou o comandante argentino, em entrevista coletiva.
Depois desse compromisso diante do Sporting Cristal, o elenco do São Paulo folga nesta quarta-feira e inicia os treinamentos na quinta, para encarar o Fluminense, sábado, às 19h, no Morumbi. Crespo comemorou o fim da sequência desgastante de partidas.
- Eu penso que hoje terminou um micro ciclo de 3 meses e meio. Os objetivos foram alcançados. Tudo vai voltando e pequenas coisas podem mudar. A filosofia e identidade com a camisa do São Paulo vai continuar - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados