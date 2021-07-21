Crespo elogia Marquinhos e exalta Cotia após vitória do São Paulo: 'Os jovens são o futuro'

O garoto Marquinhos foi personagem da entrevista do técnico Hernán Crespo após a vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Racing-ARG, que classificou o Tricolor às quartas de final da Libertadores. Perguntado sobre a escolha do jovem de 18 anos no time titular, Crespo exaltou a atuação do atacante, que marcou um gol e participou de outros dois em Avellanneda.
- Não é fácil. Só falar de Marquinhos, ele fez sua estreia há uma semana e foi protagonista. É um produto feito em Cotia e, quando você vê isso é uma grande satisfação. Precisamos de talentos que possam acompanhar. Olhamos sempre as situações e trabalhamos com o grupo de Cotia. É por isso que Welington está jogando, Marquinhos e Talles. Nós acreditamos que os jovens são o futuro do São Paulo - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.
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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingCrespo ressaltou que vem tentando encontrar soluções devido a crise financeira do São Paulo e a entrada de Marquinhos foi importante para a melhora do setor ofensivo do time.
- Eles sabem perfeitamente que eu não olho documento. Não me interessa se tem 40 anos ou 18. Se treinam bem e eu acredito que devam jogar, eles jogam. É isso que temos feito há cinco vezes. Às vezes funciona, às vezes não. Sabemos dos problemas financeiros do clube, e temos que encontrar soluções, criar situações novas - finalizou.