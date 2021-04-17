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futebol

Crespo elogia jogadores após vitória do São Paulo: 'Respeitam a profissão'

Técnico argentino falou sobre o desempenho da equipe no clássico contra o Palmeiras e fez questão de exaltar o elenco após uma sequência dura de partidas em poucos dias...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 01:17

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 01:17
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico Hernán Crespo foi só elogios ao time durante a entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 do São Paulo sobre o Palmeiras, no Choque-Rei pelo Campeonato Paulista.
ATUAÇÕES: Pablo marca e São Paulo bate o Palmeiras em bela atuação coletiva
O técnico argentino fez questão de parabenizar os atletas pelo comprometimento e dedicação durante essa maratona de quatro jogos em sete dias pelo estadual.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - A primeira coisa que quero falar é parabenizar os atletas pelo esforço, pela maratona de jogos. Depois, os jogos, alguns gostam, outros não, mas na situação do calendário, os jogadores fizeram um esforço físico e mental. Eles respeitaram a profissão, o Paulista e fazermos quatro resultados positivos em sete dias é muito difícil - elogiou o treinador são-paulino.
Mesmo com a maratona de partidas, o São Paulo não perdeu a identidade no clássico e pressionou o Palmeiras do início ao fim no Allianz Parque. Crespo também comentou sobre a atuação do time.
- O desgaste é muito. A situação foi muito difícil de enfrentar, jogar contra o Palmeiras depois de três jogos em poucos dias. Temos a identidade, é nisso que trabalhamos todos os dias. A dificuldade tem que se apoiar no trabalho e isso esta funcionando, com a vontade dos atletas. Quando o resultado vem, somos muito contentes - finalizou.
Agora, o elenco volta o foco para a estreia na Copa Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, fora de casa, às 21h30 (de Brasília).

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